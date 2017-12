Vereadores aprovam 13º para si próprios, dinheiro entra na conta já na segunda-feira

Por 11 x 2, a Câmara de Alta Floresta aprovou na tarde de ontem, em sessão extraordinária, e em regime de “urgência especial” (quando os prazos das comissões são desprezados em nome da celeridade) um Projeto de autoria da Mesa Diretora da Casa em que institui o 13º salário aos vereadores. Houve apenas dois votos contrários, dos vereadores Mequiel Messias (PT) e Elisa Gomes (PDT). Os dois inclusive abriram mão de receberem o salário extra, tendo inclusive, a vereadora Elisa Gomes, solicitado da Tribuna, que o Jurídico da Casa encontrasse os meios legais para que o dinheiro não entre na sua conta. Mequiel também manifestou publicamente desinteresse pelo recurso extra.

Atualmente o salário dos vereadores de Alta Floresta gira em torno de R$ 4.900,00 ao mês. Com a verba extra, no mês de dezembro, cada um (exceção feita aos dois contrários) embolsará R$ 9.800,00, mais a verba de natureza indenizatória, que atualmente está na casa de R$ 5.500,00, ou seja, como o dinheiro será disponibilizado na próxima segunda-feira, cada um terá à disposição a “bagatela” de R$ 15.300,00, nada mal para engordar o natal.

Desde que o assunto chegou ao conhecimento da população, através, inicialmente de matéria produzida pelo site Diarionews, com texto replicado em diversas mídias sociais, muitas pessoas se erigiram contra os nobre edis. Em um dos grupos, um dos integrantes, chegou a mostrar-se desmotivado, enquanto sociedade, em acompanhar as sessões na Câmara de Vereadores, “um tempo atrás eu estive presente em uma reunião com todos os vereadores, prefeitos, representantes de entidades e naquela ocasião eu me posicionei contra e debati o assunto assim como outros. Ficou acordado que eles votariam contra a lei que na ocasião estava sendo discutida. Porém quando todos viraram as costas eles foram lá e votaram em caráter de urgência, até mesmo um vereador que estava internado saiu do hospital e foi lá votar a favor sem nem ter conhecimento do que se tratava”, relembrou, afirmando que para ele é difícil à sociedade se expressar e não ser atendida.