Câmara quer aprovar 13º para vereadores em Sessão Extraordinária

A Câmara de vereadores de Alta Floresta irá se reunir em sessão extraordinária daqui a pouco, às 16 horas, para votar, em regime de urgência especial (quando são desprezados os prazos para análises de comissões, que no trâmite normal pode fazer o projeto, na melhor da hipóteses, passar um mês sendo analisado) para analisar um projeto legislativo, de autoria da Mesa Diretora, que institui o “décimo terceiro salário à vereadores” e incidirá sobre os pagamentos dos nobres edis.

No texto de apresentação do PDL (projeto Decreto Legislativo), a Mesa Diretora justifica afirmando “a necessidade de uma decisão imediata por parte do poder legislativo (sic), além das razões expostas no projeto, se fundamenta na possibilidade de efetuar a sua aplicação conforme prescreve a respectiva proposta”.

A sessão começa as 16 horas, o Diarionews vai acompanhar o desenrolar da votação.