FADAF desenvolve projeto “Agronegócio Sustentável – Restaurando áreas Degradas em Propriedades Rurais de Alta Floresta”

Sidney da Silva Chaves – Departamento de Comunicação

Os alunos do segundo semestre do curso de Gestão em Agronegócio estão desenvolvendo um projeto de extensão socioambiental na propriedade Rancho Isabela do proprietário Sr. Ademir Ricardo Berwanger. Esta parceria com a Faculdade surgiu por intermédio do acadêmico Duílio de Paiva Zacheu.

O “Agronegócio Sustentável” é de iniciativa da FADAF que em 2015 criou a Incubadora Tecnológica do Agronegócio localizada na unidade experimental em anexo a faculdade ao lado do Ginásio de esporte. Desde então vem acolhendo diferentes atividades dos vários cursos ofertados pela Faculdade. O projeto tem como principal objetivo desenvolver a recuperação de áreas de preservação permanente e paralela as técnicas de restauração trabalhar os custos e a eficiência do modelo proposto. Além de trabalhar questões éticas e socioambientais, promove uma interação entre o acadêmico e o produtor rural, sendo possível, por meio deste relacionamento, preparar o aluno para administrar as atividades desenvolvidas no campo.

A Coordenadora do Curso de Agronegócio, Marlize Reffatti Zinelli Viezzer, agradece ao proprietário da Fazenda por estar sempre contribuindo com o curso, cedendo sua propriedade para estudos; a Secretaria de Meio ambiente de Alta Floresta, que disponibilizou as mudas de plantas; ao acadêmico Duílio, por intermediar a parceria e a todos os acadêmicos do Curso por se envolverem no Projeto. Reffatti explica que este trabalho é fundamental para o crescimento acadêmico do aluno e também contribui para o desenvolvimento do agronegócio em Alta Floresta e região.