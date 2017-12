Chuva forte: homem é internado com ferimentos após tenda cair durante temporal

As fortes chuvas que caíram durante a manhã desta sexta-feira, 01, em Alta Floresta, deixaram ao menos uma vítima com ferimentos e um lastro de preocupação para as autoridades sanitárias. Um homem foi atingido pela estrutura de uma tenda que estava montada em uma agencia bancária de Alta Floresta, para realização de um feirão de automóveis. Ele teria se ferido gravemente em uma das pernas a ponto de ter sido internado para passar por cuidados médicos.

A chuva começou logo pela manhã, por volta das 8 horas e se estendeu durante toda a manhã provocando alagamentos em ruas e residências. No bairro Boa Nova, um carro chegou a ser levado para uma vala e por pouco não foi arrastado pela enxurrada. No centro da cidade, nas proximidades do prédio da prefeitura, as cenas eram de carros com água até a altura da porta, diversos bueiros ficaram entupidos diante de dejetos que foram carregados pela enxurrada.

Um internauta flagrou o momento em que um adolescente, que voltava da escola, por volta das 11 da manhã, e acabou se desequilibrando caindo ao chão, teve que contar com o apoio de um colega que vinha em outra bicicleta para que não fosse arrastado. A chuva ainda era forte naquele momento.

Segundo o site clima tempo, a previsão de hoje, segunda-feira, inclui, “sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite”, a máxima é de 34º e a mínima de 24º, a possibilidade de chuvas para hoje chega á casa dos 80% com até 78% de umidade e ventos de 6km/h, pela previsão, pode chover até 24mm de água.