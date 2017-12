Assistência Social de Alta Floresta apresenta Família Acolhedora e Projeto Padrinhos dia 06 na OAB

A Prefeitura Municipal de Alta Floresta, por meio de sua Secretaria de Assistência Social, sob o comando da secretária Luzmaia Quixabeira de Araújo, estará realizando as 07h30min da próxima quarta-feira, 06 de novembro, na sede da OAB, (Ordem dos Advogados do Brasil) Subseção Alta Floresta, um importante encontro para expor e discutir os serviços de acolhimento às crianças e adolescentes do nosso município.

Na oportunidade será apresentado a todos os presentes, o Serviço de Acolhimento Familiar denominado Família Acolhedora e o Projeto Padrinhos.

O Serviço Família Acolhedora atende Crianças e Adolescentes de Alta Floresta. Organiza o acolhimento, em residências de famílias acolhedoras cadastradas, de crianças e adolescentes afastados do convívio familiar por meio de medida protetiva (ECA, Art. 101), em função de abandono ou cujas famílias ou responsáveis encontrem-se temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção, até que seja viabilizado o retorno ao convívio com a família de origem ou, na sua impossibilidade, encaminhamento para adoção. Propicia o atendimento em ambiente familiar, garantindo atenção individualizada e convivência comunitária, permitindo a continuidade da socialização da criança ou adolescente.

(Carlos Lima/Assessoria da PMAF)