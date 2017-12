Prefeito de Apiacás Adalto Zago participou do 2º Estradeiro da Integração

E os trabalhos não param para o prefeito de Apiacás Adalto Zago que esteve acompanhado da primeira-dama Solange Zago, entre os dias 23 a 26 de novembro, no qual participaram do 2º Estradeiro da Integração entre os municípios de Alta Floresta passando pelo Porto de Miritituba até Santarém no estado do Pará.

Segundo o prefeito, Sr. Adalto Zago, o dever enquanto gestor é buscar alternativas para que o produtor rural possa escoar seus produtos. ” O Porto de Miritituba fica cerca de 1.100 km do nosso município, isto é, fica menos da metade da distância dos portos do sul do País, tornando assim o nosso município uma localização geográfica privilegiada. Temos ainda a possibilidade de termos um Porto na Cachoeira do Rasteira que está localizada em nosso município, essa é uma outra luta da nossa gestão para que a agricultura venha se desenvolver cada dia mais, já que com o passar do tempo está cada vez mais próxima do nosso município com o plantio de soja, milho e arroz. Esta é uma realidade que vem mudando o cenário de Mato Grosso. Ainda neste estradeiro vimos a atual situação das estradas rumo ao Porto de Miritituba, o exército sob o comando do Coronel Neri já está trabalhando na estrada para conclusão da obra que tornará a nossa região propicia para exportação. Além desta conversa que tivéssemos com o exército, também conversamos com o governador do Estado do Pará Sr. Simão Jatene, para assim estreitarmos as relações e agilizar o desenvolvimento da região. Estiveram conosco nesta missão o secretário adjunto de agricultura Sr. Neri Gueller, a assessoria do Ministro da agricultura Blairo Maggi, os prefeitos de Novo Mundo, Alta Floresta, Guarantã do Norte, além do prefeito de Matupá que nos recepcionou tão bem, vereadores e empresários da região. Sei que essa missão foi muito importante e serviu para nos abrir novas portas”. Diz o prefeito Adalto.

(Assessoria de imprensa: Driely Melo)