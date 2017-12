Orçamento para 2018 é apresentado a vereadores e secretariado de AF

O Orçamento Público Municipal de Alta Floresta para o ano de 2018 será na ordem de R$ 113 milhões de reais e já está tramitando na Casa de Leis altaflorestense. Normalmente, a discussão gera algumas polêmicas por falta de debates preliminares, mas para afastar essa possibilidade, o prefeito Asiel Bezerra ordenou à sua equipe técnica para que reunisse todos os secretários e convidasse os vereadores para discutir e tirar as dúvidas em relação à peça orçamentária. “Nada melhor do que reunir todos os secretários, toda equipe técnica e os vereadores para fazer as discussões necessárias para que seja aprovado o orçamento na melhor maneira possível”, afirmo Asiel Bezerra.

Segundo o chefe do Executivo municipal, a previsão orçamentária poderá ser insuficiente para terminar o ano de 2018 sem repetir os problemas ocorridos nesta reta final de 2017, mas ele justificou o valor dizendo que não poderia “fugir” das projeções com base na arrecadação de 2017, “não é adequado, nós temos que fazer de acordo com as projeções do ano de 2017, você não pode aumentar, você não pode colocar o orçamento de 112 para 200 milhões, se você não tem a base de arrecadação disso”, afirmou.

Segundo informações apresentadas pelo contador Dione Lima, durante a apresentação da peça orcamentária, par ao ano de 2017 existia a previsão de arrecadar 12 milhões de reais em ISSQN (imposto sobre serviços) mas o valor arrecadado foi bem inferior, batendo a casa dos 7 milhões de reais. A mesma redução foi observada em outras verbas tanto municipais como oriundas de repasses constitucionais.

O prefeito Asiel Bezerra afirmou que uma orientação do Tribunal de Contas da União (TCU) aponta que os municípios não podem baixar de 20% de arrecadação próprias, que terá problemas orçamentários, este índice em Alta Floresta está bem abaixo, 13%, sendo necessário um trabalho maior em 2018 em torno da arrecadação. “O que nos vamos ter que fazer no ano de 2018, vamos ter que bater muito em cima da arrecadação, incentivar a arrecadação (..) no nosso município, a arrecadação própria é 13%, nós vamos ter que chegar pelo menos nos 20% pra estar acima do ruim um pouco”, afirmou o prefeito.