Números subestimados do IBGE fazem Alta Floresta perder 6 milhões/ano FPM

Alta Floresta possui, segundo o IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 50.189 habitantes, constante nos dados divulgados em agosto deste ano. No entanto o numero pode ser muito maior. Números da administração municipal, tanto dos atendimentos realizados no setor da saúde, das ligações de energia elétrica e até mesmo de carros cadastrados no município, foram apresentados em recurso administrativo mediante o órgão e posteriormente em ação na Justiça Federal, todas frustradas pelas decisões que contrariaram a pretensão do município. Segundo o prefeito Asiel Bezerra, o numero de habitantes ultrapassa tranquilamente a casa dos 70 mil habitantes.

Num levantamento realizado pela equipe técnica da prefeitura de Alta Floresta, apenas em FPM (Fundo de Participaçaõ dos Municípios), Alta Floresta perde anualmente em torno de 6 milhões de reais, dinheiro que reforçaria o caixa e ajudaria a cumprir os compromissos do poder público, “nós recebemos como se tivéssemos 50 mil e somos responsáveis pelos serviços públicos de uma população de 70 mil pessoas, não é justo”, avaliou o chefe do Executivo.

Segundo Asiel Bezerra, no ano de 2018, o seu departamento jurídico deve novamente intentar uma ação de revisão populacional de Alta Floresta. Ele recorda que, após o último censo, municípios que estavam na mesma casa de 50 mil habitantes hoje têm 70 mil moradores, enquanto Alta Floresta quase não teve alteração, “nós não entendemos isso, mas queremos mudar essa situação”, apontou Bezerra.