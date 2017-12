Edital de inscrição para o Processo Seletivo da Prefeitura de Alta Floresta sofre alterações

Carlos Lima/Assessoria da PMAF

A Prefeitura de Alta Floresta publicou em seu site oficial www.altafloresta.mt.gov.br, na data de 30 de novembro de 2017, edital complementar 003/2017 alterando informações e excluindo alguns cargos constantes no Edital 001/2017 do Processo Seletivo Simplificado para suplemento de cargos na Prefeitura em diversos setores que está em andamento, com inscrições abertas, até às 23h59min do dia 04/12/2017, no endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Alta Floresta.

Segundo o Edital complementar 003/2017 no item 13 do edital 001/2017 onde é tratado Das Disposições Finais, o texto 13.7 onde está escrito “A vigência do contrato de que trata este Edital será limitada a 1 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período.”, foi alterado para “A vigência do contrato de que trata este Edital será limitada a 06(seis) meses, podendo ser prorrogado por igual período””.

Quanto às modificações nos cargos oferecidos, o Edital complementar informa a exclusão dos seguintes cargos:

NÍVEL SUPERIOR: Excluem-se os cargos de Assistente Social e Engenheiro Civil.

NÍVEL MÉDIO: Excluem-se os cargos de Assistente de Administração, Fiscal de Tributos e Fiscal de Vigilância Sanitária.

NÍVEL FUNDAMENTAL: Excluem-se os cargos de Auxiliar de Serviços Gerais, Borracheiro, Eletricista de Veículos e Máquinas, Marceneiro, Motorista de Caminhão, Operador de Maquina Agrícola e Operador de Máquina Pesada.

Tendo em vista as exclusões dos cargos acima elencados, A Prefeitura informa que ficam, a partir desta data, canceladas as inscrições realizadas para tais cargos e que o candidato que tiver sua inscrição cancelada, por ter sido o cargo excluído do edital de Processo Seletivo Simplificado, poderá se inscrever em cargo diverso (nova inscrição em um único outro cargo previsto) durante o prazo estipulado para as inscrições.

Ficam mantidos os demais termos do Edital nº 001/2017 e as inscrições continuam sendo realizadas, exclusiva e somente via internet.