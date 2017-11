Cooperativa Sicredi em Alta Floresta realiza feirão de Veículos

Quem está pensando em trocar de carro neste fim de ano não pode perder as condições especiais oferecidas durante o 1º Feirão de Veículos promovido pela Cooperativa Sicredi Norte MT/PA em Alta Floresta. O evento será realizado entre os dias 29 de novembro e 1º de dezembro, resultado de uma parceria entre a instituição financeira cooperativa e as revendas Alta Veículos, Vianorte Multimarcas e Aravel Veículos, que vão expor automóveis novos e seminovos, com opções para todos os gostos.

O evento será realizado no estacionamento da agência Sicredi de Alta Floresta, localizada na avenida Ariosto da Riva, n° 2.479, no centro da cidade, das 10h às 18h. Entre os atrativos, os juros aplicados nas operações são o que mais chamam atenção, com taxa pré-fixada a partir de 0,89% ao mês e financiamento em até 60 meses.

O Feirão de Veículos realizado pela cooperativa Sicredi Norte MT/PA vem para facilitar a aquisição do carro novo ou usado, contribuindo para que os associados realizem o sonho de ter o primeiro automóvel seja zero km ou seminovo, ou mesmo efetue a troca do seu veículo atual por um novo.

O economista Jonil Vital afirma que o momento vivenciado pela economia brasileira propicia o consumo de bens duráveis, como os veículos. Ele cita a retomada no emprego, a baixa na inflação e a queda na taxa básica de juros, a Selic, como itens favoráveis às compras. Como a Selic serve de referência para as taxas de juros aplicadas pelos bancos em financiamentos de médio e longo prazos, a redução do índice tem favorecido o aquecimento nas vendas de veículos. . “Vale lembrar que o Sicredi, por ser uma cooperativa de crédito, tem taxas de juros mais baixas e competitivas que as praticadas no mercado”.

Vital orienta que o consumidor deve analisar primeiro a sua situação financeira, se há espaço para endividamento, antes de firmar um compromisso. “Se tiver esta condição, deve aproveitar as taxas de juros menores e as condições mais facilitadas que as concessionárias e as instituições financeiras como o Sicredi estão oferecendo”, diz complementando que o pagamento do 13º salário em novembro e dezembro tende a contribuir para o aumento nas vendas de veículos nas concessionárias de Mato Grosso.

E esta é justamente a expectativa do setor automotivo mato-grossense, que depois de alguns meses fechando no vermelho apresenta recuperação nas vendas. Dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) apontam aumento de 49,3% nas vendas de veículos zero km em outubro na comparação com setembro. Foram vendidas 5.740 unidades no mês passado contra 3.844 no mês anterior. Sobre outubro de 2016, quando foram emplacados 5.288 veículos, as vendas subiram 8,5%.

Ainda conforme os números da Fenabrave, considerando as categorias de autos e comerciais leves, a comercialização avançou 39,5% de setembro para outubro, passando de 2.291 para 3.197 unidades de um mês para outubro. Na variação anual, outubro teve incremento de 24% sobre igual intervalo de 2016. A expectativa, segundo a entidade regional, é que a procura aumente nos dois últimos meses de 2017. (Nativa News)