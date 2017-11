Pastor milionário de Sinop revela aos fiéis que estava tendo um caso extraconjugal

Pastor milionário de Sinop é “obrigado” a subir no púlpito da igreja e contar que estava tendo um caso extraconjugal com a esposa de um de seus pastores auxiliares.

O caso ganhou grande repercussão na população e através das redes sociais, pelo fato do pastor ter se tornado um dos mais famosos palestrantes de todo o Brasil, e em apenas 12 anos morando em Sinop, conseguiu criar um verdadeiro império com o aval de seus “fiéis”.

O “Maquiavel” da palavra de Deus sinopense, provavelmente terá sua carreira encerrada na cidade, uma vez que a grande maioria da liderança da igreja não aceitou tamanha traição com um de seus principais braços direitos. Segundo fontes do Sinop em Foco, o autor da vergonha estaria indo imediatamente morar para fora do estado de Mato Grosso. O mesmo é conhecido por muitos por ser muito inteligente, porém, radical em relação ao ADULTÉRIO, aconselhando os casais que cometeram tal ato de se separarem. Dezenas de casos passaram pela mão dele neste caso.

Por ironia do destino, aquele que foi o carrasco com muitos hoje sente do próprio pecado.

(Sinop em Foco)