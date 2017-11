Formatura do Tiro de Guerra é marcada por despedida

Solenidade celebrou o encerramento das atividades de instrução da turma de atiradores de 2017 e a despedida do chefe da Instrução, Subtenente Paulo Ricardo

A emoção tomou conta das dependências do Tiro de Guerra 09-001 (TG), na noite do último sábado (25), isto porque, na ocasião foi celebrado o encerramento das atividades de instrução da turma de atiradores 2017, bem como a despedida do Chefe de Instruções, Subtenente Paulo Ricardo, que será transferido para o município de Santiago – Rio Grande do Sul aonde vai assumir cargo no esquadrão da Cavalaria. A formatura contou ainda com a entrega de medalhas e certificados aos soldados que destacaram-se ao longo do ano.

Dos 100 atiradores selecionados em janeiro de 2017 apenas 78 formaram-se e conforme o Sub tenente Pedrosa, responsável da base no município, os refratários devem participar da seleção em 2018, “a sensação é de dever cumprido e de saber que esse jovem que passou estes nove meses conseguiu trazer pra si aqueles conceitos que a gente tentou transmitir de cidadania, civismo, patriotismo, de tentar ajudar, de influenciar na sociedade, de participar e poder interferir no seio da sua comunidade e a satisfação neste momento sempre é plena, de um profissional que se completa em poder ensinar e transmitir algo de bom para cada jovem deste”, destacou Pedrosa.

Para o subtenente Paulo o sentimento que fica é de dever cumprido, “estou aqui há dois anos e a missão é muito gratificante, a missão de instruir homens, de instruir esses jovens ela tem uma importância fundamental, nós somos um difusor do trabalho do Exército e nos sentimos muito honrados com essa missão, que não é para muitos e nós temos uma dificuldade grande para trabalhar, mas cumprimos da melhor forma e o fruto do nosso trabalho está saindo ai, estes jovens contentes, íntegros, são, que com certeza melhorou fisicamente e melhorou de caráter e valores, valores militares que definimos de hierarquia e disciplina”, destacou emocionado o instrutor.

Dia 05 de dezembro o Tiro de Guerra deve receber o próximo subtenente que assumirá a chefia, a solenidade será realizada as 8h00 na sede do TG.