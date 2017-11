Através de campanha Idosos são “adotados” e ganharão presentes de natal

Kariny Santos

A 2ª edição da campanha natalina “Adote um Idoso”, está sendo desenvolvida em diversas cidades do Brasil pelas redes sociais; em Alta Floresta a Drogaria Universal lançou a campanha em sua página do Facebook e em poucos horas já havia dezenas de compartilhamentos e pessoas interessadas em contribuir. Os 35 idosos moradores da Casa Lar dos Idosos Pedro Sierra Sanches, terão um natal diferente este ano graças a campanha.

Imagens dos idosos segurando uma placa que descreve o que gostariam de ganhar neste Natal, estão sendo divulgadas na internet pelos idealizadores da campanha. Os pedidos são simples como calça, camisa, vestido, chinelo, sapato, chapéu, camiseta do time preferido e até mesmo presentes para seus netos e netas como bonecas e carrinhos. Em menos de uma semana de campanha, todos os idosos foram adotados e alguns presentes já estão sendo entregues. A arrecadação acontece até o dia 18 de dezembro, e a entrega oficial dos presentes, no dia 20 de dezembro, com direito a presença dos padrinhos.

As farmacêuticas Francielly e Viviane idealizadoras do projeto, foram encarregadas de tirar as fotos e postar nas redes sociais. Para Francielly, foi um momento muito marcante pois foram recebidas com muito carinho. “O nosso objetivo é despertar a solidariedade e ir lá e fazer a alegria deles, a ideia surgiu através do Facebook, onde vimos que lá no sul tem um asilo próximo a minha cidade que fez esta campanha, então a gente fez e todas as pessoas que ajudaram ano passado este ano já ligaram cobrando a realização”, destacou a farmacêutica explicando que a entidade apesar de estar com um estoque consideravelmente bom necessita de alguns mantimentos ainda como trigo, café e óleo de soja.

Além dos presentes, os idosos terão ainda uma tarde de confraternização. Aqueles que tiverem interesse, podem doar outros itens, e/ou também contribuir para a realização da festinha que será feita na tarde de entrega dos presentes. Para maiores informações os interessados podem procurar a Casa Lar ou a Drogaria Universal.