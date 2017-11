Alta Floresta lança edital para processo seletivo com 93 vagas

A Prefeitura de Alta Floresta publicou nesta semana edital de processo seletivo que visa preenchimento de vagas para cargo de assistente social, enfermeiro, engenheiro civil, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico, odontólogo e psicólogo. Assistente administrativo, bombeiro de aeródromo, fiscal de tributos, fiscal de vigilância sanitária, técnico de higiene bucal e técnico de enfermagem, agente ambiental, auxiliar de serviços gerais, borracheiro, coveiro, eletricista de veículos e máquinas, marceneiro, motorista de caminhão, operador de máquina agrícola, operador de máquina pesada e pedreiro.

Estão sendo disponibilizadas 93 vagas distribuídas entre nível fundamental, médio e superior, já os salários variam entre R$ 937,00 à R$ 6.365,37 (mais verba indenizatória), as cargas horárias de estão fixadas de 20 a 40 horas semanais, dependendo do cargo.

As inscrições para os interessados serão realizadas somente via internet, no período de 27/11/2017 a partir das 07:00 até as 23:59 do dia 04/12/2017, no endereço eletrônico www.altafloresta.mt.gov.br, site oficial da Prefeitura Municipal de Alta Floresta. Veja edital aqui.

O Processo Seletivo Simplificado será composto das seguintes fases: Primeira etapa:

Analise dos documentos apresentados, aplicada a todos os candidatos, possuindo caráter classificatório e eliminatório.

Segunda Etapa: realização de exame pré-admissional (após a convocação para contratação), através de Junta Médica que incluirá avaliação psicológica e física para verificar se o candidato preenche todos os requisitos para contratação, de caráter eliminatório, com relação de exames que será publicado através de edital complementar.

O resultado final será divulgado no dia 15 de dezembro, no site da prefeitura.

O processo seletivo terá validade de seis meses.