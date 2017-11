NO DOMINGO – Caminhada Passos que Salvam deve levar milhares de pessoas as ruas

Um crescimento surpreendente e importante para a conscientização sobre o diagnóstico precoce do câncer infantil, assim se resume a Caminhada Passos que Salvam promovida pelo Hospital do Câncer de Barretos. Um sucesso conquistado graças ao empenho da comunidade, empresários e entidades de classes dos municípios de todo Pais.

Em 2012 eram apenas 19 municípios do Estado de São Paulo e dois de Rondônia que abraçaram a ideia, mobilizaram a sociedade, empresas e entidades e participaram do evento.

Já no ano de 2013 o evento contou com a participação de 8 estados e mais de 80 municípios, dentre esses Alta Floresta e Aranorte em MT. Em 2016 o evento contou com a participação de quase 300 municípios, sendo 25 de Mato Grosso.

Esse número deve ser superado no próximo domingo (26) quando o evento será realizado pela 6ª vez em todos Brasil, e pela 5ª vez em Alta Floresta.

A concentração terá inicio as 7h00 na Praça da Cultura, popular Praça do Avião , com uma sessão de alongamentos e logo depois a caminhada pela principais avenidas do município de Alta Floresta.

Os kits estão sendo comercializados em alguns comércios de Alta Floresta, na entrada do Del Moro Supermercados e podem ser adquiridos a R$35,00 (trinta e cinco reais).