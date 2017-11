Com DVD gravado em Alta Floresta, dupla faz música em homenagem ao cacique Raoni

Com a faixa “índio” em que faz uma homenagem ao cacique Raoni, inclusive com trecho da música gravada no dialeto guarani, a dupla José Lucas e Raschell (ele de nacionalidade brasileira e ela boliviana), inicia um projeto de projeção mundial da canção em diversos países. A produção é assinada pelo guitarrista boliviano Glen Vargas, que na década de 80, quando morou nos Estados Unidos e foi apontado como um dos maiores guitarristas da América Latina, tendo contracenado em vários momentos com bandas lendárias do rock metal, como Kiss e Ramones, dentre outras. Também participa da produção, o altaflorestense Vander Silva (produtor e músico da banda Contágio Matogrossense). “Este projeto faz parte da nossa causa em defesa da paz do nosso planeta”, explicou o cantor José Lucas, à nossa reportagem.

Em Alta Floresta, sob a supervisão de Vander Silva e com participação de vários artistas locais, foi gravado grande parte do DVD da dupla, que está passando por processo de finalização. Haverá locações em outros ambientes, como a casa do cacique Raony, um lendário defensor das causas de sua gente. O projeto tem o apoio da Ong “Sos Peace” da qual o cantor é “embaixador da paz” para o planeta.

Segundo o cantor, a música “índio” (e outras produções da dupla) já são executadas em emissoras de vários países, como Itália, México, Espanha, Chile, Bolívia, além de muitas emissoras espalhadas pelo Brasil. Mas é por meio das mídias sociais que a divulgação alcança a cada dia mais adeptos, aonde demonstram a importância do trabalho da Sos Peace. “Estamos em 38 países, nós estamos fazendo um trabalho humanitário, pedindo socorro para o planeta, o nosso trabalho é em ajuda à crianças vitimadas por guerras e guerrilhas, esse é o nosso principal objetivo”, explicou José Lucas.