2º Estradeiro da Integração saiu de Alta Floresta na manhã de ontem rumo a Santarém

Saiu de Alta Floresta na manhã desta quinta-feira 23, rumo a Santarém – PA a comitiva do Segundo Estradeiro da Integração, organizada pela prefeitura municipal de Alta Floresta. O evento que contará com membros e representantes municipais estaduais e federais tem como objetivo mostrar as condições de infra-estrutura para o escoamento da produção agrícola do extremo norte do Estado, até os portos de Miritituba/Santarém.

O secretário adjunto de Política Agrícola, Sávio Pereira também foi ao estradeiro e destacou que é do interesse do secretário federal de Políticas agrícolas do MAPA Neri Geller , a conclusão da BR-163, “é do nosso interesse conhecer tudo aquilo ali, porque a 163 pronta significa uma independência muito grande do Mato Grosso, significa possibilidade de exportações direta através dos melhores portos para o mundo, então sem duvida esta estrada 163, além de ferrovias é uma prioridade do governo”, destacou.

Conforme o prefeito municipal Asiel Bezerra, como resultado do primeiro estradeiro além de um documento entregue ao presidente da republica Michel Temer, cerca de 50 quilômetros da BR-163 foram pavimentados, o objetivo da segunda edição do evento é a conclusão do trecho que falta, “Alta Floresta que era o final da linha agora é o inicio da linha, é muito mais viável produzir em Alta Floresta que em Nova Mutum, Rondonópolis e mostrar isto é um dos motivos do estradeiro e também cobrar do governo do estado o trecho de Carlinda a Novo Mundo e do Governo Federal os 50 quilômetros que faltam da BR-163”, explicou.

Conforme o prefeito de Apiacás Adalto Zago, a região de Alta Floresta é a “bola da vez” para a agricultura, não apenas pela proximidade dos portos no Pará, mas também devido às condições do solo, “acredito que a participação dos municípios em torno de Alta Floresta tem que ser maciça, porque a nossa região esta estrategicamente privilegiadas em relação aos demais municípios do estado de Mato Grosso, porque nós temos uma maior proximidade do porto de Miritituba, e esse estradeiro é essencial para estarmos cobrando a conclusão da BR-163 ao porto de Miritituba”

Empresários de diversos ramos também participaram da segunda edição do evento,segundo o empresário Edinho Paiva um dos principais objetivos do evento é mostrar os déficits enfrentados pela área agrícola que é o transporte, “a intenção é mostrar pros empresários, pro setor do agronegócio a logística nossa e ao mesmo tempo estar cobrando da classe política a pavimentação asfálticas da MT-419 que vai ligar Alta Floresta a BR-163”, para a comerciante Rose Rampazio a participação da classe empresaria é essencial para alcançar os objetivos e chamar a atenção do poder publico, “eu creio que nós empresários temos que participar também juntamente com o prefeito deste estradeiro para buscar recursos e estradas para o nosso município crescer, desenvolver e gerar emprego”, destacou.