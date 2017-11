Procon quer evitar que Black Friday vire “sexta-feira negra”

O Procon de Alta Floresta produziu e está distribuindo panfletos à população com o objetivo de alertar aos consumidores para não caírem em enganações durante a “black Friday”, apelidada pejorativamente como “black fraude” diante de tantas tentativas de manipulação nas vendas registradas nas edições anteriores. “Nem todos os comércios são mal intencionados, mas há alguns que enganam o povo e intenção do Procon é prevenir para que isso não aconteça”, disse o diretor do Procon Celço Ferreira em entrevista ao Jornal O Diário. “nosso objetivo é combater a ‘sexta-feira negra’ durante esta Black Friday”, afirmou.

A cartilha contém 11 dicas de como se comportar durante a Black Friday, desde o planejamento do consumidor, identificando antecipadamente suas intenções das compras que pretende fazer, até os prazos de garantias previstos na legislação e que tem que ser respeitados pelo comerciante apesar da “promoção” que promete preços apetitosos.

Uma das dicas presentes no panfleto é a pesquisa antecipada de preços, no sentido de não cair em promoções “forjadas” de última hora. “Estas dicas valem para todo o tipo de relação comercial, desde serviços até a aquisição de qualquer tipo de material e esses 11 itens que estão enumerados, se eles (consumidores) prestarem atenção, se eles lerem com cuidado, não cairão em nenhuma enganação”, afirmou.

Hoje pela manhã, a partir das 8 horas (condicionado à questão climática), fiscais do Procon estarão nas avenidas principais, aproveitando o fluxo de transeuntes, para distribuir os panfletos com as orientações do órgão aos consumidores.