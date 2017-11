Passos que Salvam será realizado no domingo em Alta Floresta

Sensibilizar e capacitar. Esse é o mote da Caminhada Passos que Salvam, organizada pelo Hospital do Câncer de Barretos e neste domingo dia 26 de novembro, Alta Floresta sediará a 5ª Edição da Caminhada “Passos que Salvam”. A caminhada acontece a partir das 07 horas da manhã na praça do avião (Centro Cultural). A expectativa da organização é reunir mais participantes que a edição anterior onde milhares de pessoas compareceram, este ano o objetivo é comercializar mais de 5.500 kits.

De acordo com a organizadora do evento, a dentista Leila Renó, os Kits, estão sendo comercializados ao valor de R$ 35,00 e estão disponíveis nos pontos de vendas nos comércios locais e em bancas até sábado 25, em frente aos supermercados Delmoro e Kinfuko centro, além da ajuda dos acadêmicos de todo o município que estão apoiando a campanha e a auxiliando na venda dos kits.

“A sexta edição da caminhada está aí, nós pedimos uma quantidade de kits superior do ano passado e esperamos vender todos os kits, já que esse é um dos objetivos arrecadar recursos para o hospital e também trabalhar sinais e sintomas, mas uma andorinha sozinha não faz verão, então o objetivo da comissão organizadora é arrecadar o máximo de recursos para o hospital, para que as pessoas possam continuar tendo melhor protocolo de atendimento, porém é conscientizar que é necessário a participação de todos”, destacou Renó.

A ação tem por objetivo divulgar e conscientizar quanto aos sinais e sintomas de câncer infanto-juvenil e o diagnóstico precoce para aumentar o índice de cura e é um Projeto do Hospital de Câncer de Barretos e teve início em 2012, acontecendo nos Estados de São Paulo e Rondônia. E em 2013, cidades de outros Estados entre elas Alta Floresta, a primeira de Mato Grosso a levantar a bandeira, começaram a aderir ao projeto.

Os municípios que realizam a campanha todos os anos enviam profissionais da saúde para fazer cursos em Barretos-SP, cidade sede da Fundação Pio XII (Hospital de Câncer de Barretos). Estes profissionais, já em Alta Floresta, fazem um trabalho de verificação junto às famílias e os casos suspeitos são identificados e encaminhados, quando necessário, para tratamento.

Fique atento – Manchas roxas pelo corpo, dores de cabeça, vômito, perda de peso, fraqueza e dores nos ossos, parecem sintomas comuns da infância e podem ser confundidos com doenças que acometem as crianças e os adolescentes, mas também podem ser o primeiro sinal de que há algo errado acontecendo e com o diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil, as chances de cura são elevadas em até 95%.