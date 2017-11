Casal encontrado nu dentro de C4 Pallas morreu por asfixia de gás carbônico, aponta laudo

O laudo preliminar da perícia apontou que o casal encontrado nu, dentro de um Citroen C4 Pallas, em uma estrada de terra da cidade de Campo Novo do Parecis (390 quilômetros de Cuiabá), na última quinta-feira (16), morreu por asfixia de gás carbônico. O delegado Adil Pinheiro disse, em entrevista ao Olhar Direto, que nenhum vestígio de violência foi encontrado, mas aguardará o exame final para sanar qualquer dúvida.

“Os corpos passaram por necropsia, também foi feita a perícia de local de crime e as duas constataram, de forma preliminar, que a morte do casal foi acidental. Não há qualquer tipo de lesões em nenhum dos corpos e nem vestígio de violência no local ou nas vítimas. O carro está sendo periciado de forma minuciosa em uma oficina da cidade”, explicou o delegado.

Adil Pinheiro ainda acrescentou que, todos os indícios apontam que a morte foi por asfixia de gás carbônico: “Os sinais cadavéricos dos corpos está indicando isso. Os dois ficaram dentro do carro ligado e algum problema pode ter gerado o acumulo de gás carbônico dentro do receptáculo do carro e aconteceu isto”.

Amostras de sangue e tecido das vítimas foram recolhidas e encaminhadas para exame laboratorial: “Vamos aguardar os laudos finais para sanar qualquer dúvida. O que temos até agora aponta, de forma consistente, que a morte foi por asfixia. Essa é a principal linha que seguimos”. O casal foi identificado como C.F., 28 anos, natural de Tangará da Serra e A.F.O.A., 24 anos, natural de Cuiabá.

O caso

Um casal foi encontrado morto, dentro de um carro, em uma estrada de terra da cidade de Campo Novo do Parecis (390 quilômetros de Cuiabá), na última quinta-feira (16). Eles estavam nus, dentro de um Citroen C4 Pallas. As roupas do casal estavam em cima dos bancos da frente. Quando os militares chegaram na cena, visualizaram o homem caído por cima da mulher, que teve o aparelho celular recuperado pela Polícia Civil. (Olhar Direto)