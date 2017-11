Município de Paranaíta firma termo de adesão com Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União para implantar o sistema E-Ouv

A Ouvidoria Geral do Município esta com um novo portal, em razão do termo de adesão firmado entre o Município de Paranaíta e os órgãos federais Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União para o funcionamento do sistema e-ouv.

O Sistema de Ouvidorias do Poder Executivo Federal (e-Ouv) foi desenvolvido pela Controladoria-Geral da União é gratuito para cidadãos e ouvidorias municipais e está apto para encaminhar as sugestões, elogios, solicitações, reclamações e denúncias, referentes todas as ações e prestações de serviços públicos ofertados à população.

A partir do termo de adesão a Ouvidoria Geral do Município de Paranaíta, passou a fazer parte do Programa Federal das Ouvidorias. O Sistema da Ouvidoria Municipal já esta com o sistema e-Ouv implantado e em funcionamento no site do Município para acesso.

O cidadão poderá acessar o site neste no link: https://sistema.ouvido-rias.g ov.br/publico/mt/paranaita/manifestacao/registrarmanifestacao.

O sistema é simples e prático e disponibiliza um manual aos usuários de como utiliza-lo, onde orienta o cidadão a escolher o destino e classificar o tipo de manifestação com opção no momento do cadastro a identificação de sigilosa ou anônima, podendo ainda, consultar a atualização e o andamento das manifestações.

O principal objetivo do termo de adesão é simplificar a entrada no sistema facilitando a participação do cidadão paranaitense, bem como cumprir as determinação das legislações pertinentes, por regra, o acesso e o envolvimento do cidadão como usuário no serviço público.