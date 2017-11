Falta de caminhões afeta a coleta de lixo em Alta Floresta

A ineficiência da coleta de lixo feita pela Prefeitura em Alta Floresta nos dias de hoje é a quantidade de caminhões que acabam sendo quase insignificante diante das toneladas de resíduos sólidos recolhido diariamente nos 60 bairros do município.

São lixo acumulado e pilhas de resíduos em frente das residências e comércios. Este é ainda o cenário encontrado em diversos bairros da cidade especialmente na zona central que ainda sofrem com a coleta irregular do lixo. O motivo dos acúmulos de resíduos: a falta de caminhões, apenas quatro realizam a coleta na cidade com mais de 50 mil habitantes.

Segundo a secretária de desenvolvimento Elsa Lopes a atual situação da cidade é reflexo de um conjunto de problemas. Segundo ela, 04 caminhões tiveram problemas mecânicos antes, e com isso, houve atraso na programação.

A secretária informou ao site Nativa News que as medidas para que a coleta aconteça regularmente já estão sendo tomadas. Hoje dos 04 caminhões 02 já estão realizando a coleta de lixo. Ainda de acordo com a secretária, o problema deverá ser sanado nos próximos dez dias. (Nativa News)