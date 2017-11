Prefeitura Municipal se reúne para tratar de Segurança Pública

Assessoria da PMAF

O Prefeito Municipal, Dr. Asiel Bezerra, em contato com alguns secretários da administração, solicitou que fosse tomado algumas medidas para buscar melhorias na Segurança Pública de Alta Floresta-MT e dar maior conforto à população no que tange as responsabilidades.

A prioridade na Segurança Pública mesmo sendo de responsabilidade da Polícia Militar e da Polícia Civil, preocupa sempre a administração e a própria população. Todos os esforços devem ser concentrados na segurança do cidadão e do município em combate ao crime.

Nessa Sexta-Feira (10/11) pela manhã, o Secretário de Governo e Ex-comandante do 9º C.R., Cel. PMMT Antonio Ribeiro de Morais e o Diretor de Gestão Claudinei de Souza Jesus estiveram, em reunião com o Delegado Regional de Policia Civil, Dr. Rodrigo Bastos em busca de apoio para situações adversas no município, principalmente neste fim de ano que envolve período de festas, chegada e saída de moradores de outras cidades e combate intensivo em favor da lei.

O Delegado Regional se prontificou em dar todo o suporte necessário ao Poder Executivo para sanar e prevenir qualquer situação contrária ao conforto do cidadão do município e região.

Objetivo visa concentrar os esforços com todas as esferas dos Poderes, principalmente com a Policia Civil e Policia Militar, esta última da qual será agendado com Comandante Regional, fins buscar alternativas para melhor oferecer sensação de segurança aos munícipes.