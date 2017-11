PF apreende joias, documentos e drogas em apartamento de deputado

Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão em um apartamento que pertence ao deputado estadual José Domingos Fraga (PSD), policiais federais apreenderam joias, cheques, documentos, comprimidos similares a ecstasy e um saco plástico contendo pó branco, ainda não confirmada a substância.

Os objetos foram apreendidos em setembro durante o cumprimento de mandado deferido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, referente à Operação Malebolge.

No auto de apreensão da Polícia Federal divulgado pelo site Repórter MT, os objetos foram encontrados em um cofre no apartamento localizado no bairro Jardim das Américas, onde mora a ex-mulher do parlamentar.

Vários anéis, correntes, brincos e pulseira da marca Tiffany. Além disso, foram apreendidos talões de cheques de sua ex-esposa, folhas de cheques tendo como correntista José Henrique Nonato, notas fiscais, planilha de controle de aluguel, balancetes gerenciais da Faculdade de Sorriso, Contrato de Seguro de Vida Individual.

Os itens mais curiosos da lista foram a apreensão de oito comprimidos “de formatos diferentes aparentando ser ecstasy” e um pequeno saco plástico contendo uma substância não classificada. (Issoénoticia)