Soldado do Corpo de Bombeiros é enterrado com honras militares

A manhã da última sexta-feira (10) foi marcada por homenagens ao militar Lucas Alessandro de Souza de 27 anos, Soldado da 7ª Companhia Independente de Bombeiros Militar em Alta Floresta. A morte foi registrada momentos após o mesmo ser socorrido na noite da última quarta-feira (08).

O corpo do militar foi levado pelas avenidas da cidade em um cortejo fúnebre em cima do caminhão do corpo de bombeiros, onde diversas vezes foi utilizado pelo soldado para salvar vidas. No cemitério o caixão foi carregado pelos amigos de farda que em formação prestaram homenagens, um texto foi escrito e lido pelo Sargento Luiz Fabio.

O Soldado morreu com um disparo de arma de fogo na cabeça, o mesmo chegou a ser socorrido e encaminhado ao Pronto Socorro do Hospital Regional Albert Sabin, mas não resistiu e veio a óbito. A perícia não foi concluída porém as investigações apontam para duas hipóteses, suicídio e disparo acidental.

Aos 27 anos, SD BM Lucas foi incluído nas fileiras da corporação em 17 de janeiro de 2011. Com 6 anos de efetivo serviço prestado à sociedade mato-grossense, gozava de uma carreira militar com 16 elogios; curso de especialização em Operações em Grande Eventos; curso de Promotor de Polícia Comunitária e Estágio de Capacitação de Socorristas. O militar estava lotado na 7ª Companhia Independente do Corpo de Bombeiros Militar, em Alta Floresta.

Deixou uma filha de seis anos que reside com a mãe em Curitiba, deixou também familiares e muitos amigos, que acompanharam e prestaram as últimas homenagens a Lucas.