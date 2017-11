Prefeitura faz balanço do valor arrecadado nos 15 dias do mutirão fiscal

Carlos Lima/Ascom

Realizado pela prefeitura de Alta Floresta entre os dias 16 de outubro a 1º de novembro de 2017, o mutirão fiscal regulamentado pela Lei municipal 2.403\2017 que autorizou o Poder Executivo a dispensar parcialmente juros e multas de mora das dívidas de impostos do contribuinte com o município. fez um balanço dos resultados obtidos nesse período de isenção parcial dos débitos, tanto os do exercício (2017) quanto os já inscritos na dívida ativa que proporcionaram ao contribuinte o gozo de 70% desses juros e multas em pagamento à vista.

O mutirão possibilitou ainda 50% de descontos para os débitos inscritos na dívida ativa (e somente nessa modalidade) oferecendo o parcelamento em até quatro vezes, sem prejuízo nesse tipo de descontos.

Computados os dados do balanço, verificou-se um total de aproximadamente 490 negociações de pagamento a vista para o exercício 2017, totalizando em valores o montante de R$ 289.092,56 enquanto para a dívida ativa foram cerca de 520 negociações entre pagamento a vista com 70% de descontos dos juros e multa de mora e parcelados de duas a quatro vezes com gozo de 50% desses descontos no quesito dívida ativa, o que gerarão aos cofres públicos o montante de R$ 684.214,95. Totalizando R$ 973.307,51 (novecentos e setenta e três mil trezentos e sete reais e cinquenta e um centavos)