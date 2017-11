Plano Diretor será revisado

A prefeitura realiza hoje às 19 horas, audiência pública para revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento de Alta Floresta. O evento acontece na Câmara de Vereadores.

O Plano Diretor tem como objetivo orientar as ações do poder público visando compatibilizar os interesses coletivos e garantir de forma mais justa os benefícios da urbanização, garantir os princípios da reforma urbana, direito à cidade e à cidadania, gestão democrática da cidade no atendimento às necessidades de seus munícipes para uma melhor qualidade de vida de todos.

Dado a importância do Plano para o município, o prefeito municipal Asiel Bezerra convida toda a população para participar da audiência. (Assessoria)