Paranaíta: Dia de Campo sobre o Maracujá foi realizado no Assentamento São Pedro

A Prefeitura de Paranaíta, por intermédio da Secretaria de Agricultura e apoio da EMPAER e COOPERVILA realizou um importante evento direcionado às famílias do Assentamento São Pedro, o Dia de Campo com foco no cultivo do Maracujá foi realizado na Comunidade Rio Jordão (Assentamento), e reuniu vários produtores da agricultura familiar interessados em cultivar o Maracujá.

O dia de campo teve objetivo de promover a divulgação de novas variedades, plantio e cuidados corretos, tecnologias adequadas para a produção da frutas e demonstração do plantio.

Tais ações contam com o apoio da Secretaria de Agricultura com parcerias importantes que dão segurança ao produtor desde a hora de plantar até a venda do produto.

O Prefeito Tony Rufatto e sua administração tem dado todo o apoio a este tipo de ação que visam facilitar a vida do homem do campo e suas famílias.

O Evento teve a idealização de Marcelo Soares, Técnico Agrícola da Secretaria de Agricultura e contou com a participação do Prefeito Tony Rufatto e sua esposa Selma Aragão (Secretária de Assistência Social, da Vice-prefeita Sandra Vargas, dos Vereadores; Netinho, Jenildo e Maria, do presidente da Compasc de Carlinda – Chiquinho, dos técnicos da EMPAER; Daniel de Apiacás e Tiago Tombini de Paranaíta, do presidente da COOPERVILA – Sullivan, dos secretários municipais; Maurício Rizieri e Assis Frizon, do Representante da Indústria de Poupa de frutas, Yasaí – Rafael, dentre outras várias personalidades importantes.