Soldado do Corpo de Bombeiros morre com tiro na cabeça; motivo está sendo apurado

O soldado do Corpo de Bombeiros de Alta Floresta Lucas Alessandro, morreu na noite desta quarta-feira, 8, por volta das 22 horas, com um tiro na cabeça enquanto conduzia seu carro na avenida Robson Silva, bairro Cidade Alta, em Alta Floresta. Lucas chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Regional Albert Sabin, mas não suportou vindo a óbito minutos após o atendimento.

Populares disseram ter ouvido um estampido “parecido com tiro” e em seguida um acidente em que um carro prata bateu contra outro veículo. Quando foram socorrer a vítima do acidente, percebeu-se que um homem estava ao volante com a cabeça ensanguentada. Como o carro estava ligado e travado por dentro e o motorista parecia estar se engasgando com o sangue que escorria da cabeça, o vidro lateral do carro foi quebrado para o socorro. Havia uma arma próximo ao corpo, da própria vítima.

Uma informação obtida em primeira mão e com exclusividade pela repórter Kariny Santos (Jornal O Diário) aponta que a arma, que pertencia ao soldado, estava travada, o que, se não afasta totalmente, pelo menos diminui a possibilidade de um suicídio. Por volta de 22:30h, pouco após dar entrada no HRAS, o comandante do CB/AF confirmou o óbito e revelou que há duas versões prováveis, suicídio ou uma execução, já que no momento da batida uma camioneta preta (marca e modelo não identificada) passou em alta velocidade próximo ao veiculo.

(Atualizada ás 08h54min)