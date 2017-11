Professor do Curso de Engenharia da FADAF ministra palestra na Semana da Matemática

No dia 27 de outubro, o professor da Faculdade de Direito de Alta Floresta ( FADAF) Sandro Adir Swiderski, Mestre em Matemática e Coordenador do Curso de Engenharia Civil da FADAF, ministrou palestra sobre “O ensino da Progressão Geométrica através da Geometria Fractal na Semana da Matemática. O evento aconteceu nos municípios de Rondonópolis e Primavera do Leste”. O público era composto por acadêmicos da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e foi ministrado no IFMT ( Instituto Federal de Mato Grosso).

O A geometria fractal, explica o professor de forma resumida “estuda as propriedades e comportamentos de figuras mais difíceis do a que a geometria tradicional. Ela descreve situações que não podem ser descritas pela geometria euclidiana ( três dimensões), por esta falhar nesses casos.” Diz que a fractal é utilizada em várias áreas científicas, como no estudo dos sistemas caóticos, reconhecimento de padrões em imagens, tecnologia, ciências, artes e música, etc.

Daí a relevância do assunto para os estudiosos da dessa área do conhecimento. O Professor da FADAF, por ser Mestre na Área, foi contribuir para a formação dos acadêmicos daquela instituição.

Prof. Sidney da Silva Chaves – Departamento de Comunicação