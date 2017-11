PJC suspende concurso para delegados em Mato Grosso

A Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso publicou um comunicado oficial confirmando a suspensão do Concurso Público para Delegado de Polícia Substituto, por 60 dias, até a conclusão do inquérito policial presidido pela Gerência de Combate do Crime Organizado (GCCO) e o inquérito civil do Ministério Público Estadual (MPE), que apuram suspeita de violação dos lacres de envelopes contendo provas.

Segundo a PJC, a decisão foi tomada nesta quarta-feira (8.11), em reunião com a Comissão do Concurso, Polícia Judiciária Civil, Ministério Público, o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), antigo Cespe, Organização Social de Brasília, empresa contratada para o certame.

Há a possibilidade do concurso ser anulado, pois a perícia realizada nos envelopes que guardavam as provas comprovou que houve violação no lacre. (Caldeirão Político)