Como solução para o caos da saúde, Nininho sugere atraso de salário

O fechamento da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal de Rondonópolis, por falta de repasses por parte do Governo do Estado, fez com que os deputados estaduais engrossassem o discurso na tribuna da Assembleia Legislativa, na manhã desta quarta-feira (8). Os parlamentares da oposição e também da base aliada cobraram providências e que o secretário estadual de Saúde, Luiz Soares, compareça ao parlamento para prestar esclarecimentos.

Com base eleitoral em Rondonópolis, o deputado estadual Nininho (PSD) afirmou que o Governo do Estado precisa encontrar uma solução para o custeio da saúde, nem que isso implique em atrasar a folha de pagamento.

“Hoje sei que o Estado prioriza a folha de pagamento, mas de nada adianta se perdermos vidas. Não adianta pagar salário de alguns e deixar outros perderem a vida. Hoje tenho vergonha de representar Rondonópolis e saber que não podemos dar nem saúde de qualidade. Que bonito será a Caravana da Transformação na cidade e o hospital fechado porque não tem o mínimo para atender a população”, disparou Nininho.

Os atendimentos na UTI Neonatal de Rondonópolis teriam paralisado pela falta de pagamento de salário dos profissionais que trabalham na unidade de saúde. Conforme a deputada estadual Janaina Riva (PMDB), eles estariam há 4 meses sem receber pelos serviços prestados. “Dia 10 a equipe já avisou que vai deixar o município. Estão com o salário atrasado há 4 meses e o secretário sequer deu uma satisfação à Santa Casa”, disse.

“Isso nos preocupa, sabemos da dificuldade, da situação do país. Mas foi alertado que se não tivéssemos o mínimo de cautela iríamos chegar nesse caos. Tudo foi anunciado e hoje estamos nos deparando com essa situação inadmissível”, pontuou Nininho.

O parlamentar elogiou o secretário Luiz Soares por sua história na área, mas ponderou que se o gestor da pasta não tem autonomia, vira “mera figura que vai manchar a história e sair como incompetente, como quem não deu conta”.

Medida emergencial

Diante da crise na saúde, o governador em exercício, Carlos Fávaro (PSD), fez aporte emergencial de R$ 30 milhões para a saúde, com a promessa de remeter outros R$ 20 milhões até a próxima sexta-feira (10). (Híper Notícias)