A partir de hoje, Regional só receberá pacientes regulados

De nada adiantaram as “lamentações” dos municípios de Alta Floresta (e de Colíder) ao Governo Estadual, de que não há a menor condição do município, neste ano de 2017, possa assumir os atendimentos emergenciais e de Pronto Socorro. A partir de hoje passa a vigorar a Portaria nº 140 da Secretaria Estadual de Saúde, que prevê o dia 9 de novembro como data em que o Hospital regional só funcionará no sistema “porta fechada”, ou seja, os atendimentos do pronto socorro do Hospital Regional Albert Sabin serão exclusivamente por regulação. Na prática, isso significa que não adianta o cidadão ir até o Hospital procurar atendimento.

A partir de hoje, o serviço do pronto-socorro de Alta Floresta só receberá os pacientes encaminhados, após serem classificados e regulados pelos Núcleos Internos de Regulação do Hospital Regional. Os primeiros atendimentos serão da responsabilidade da prefeitura, a quem compete o atendimento da atenção primária.

Apenas pacientes encaminhados por outros hospitais, ambulatórios de especialidades, Unidades Básicas e serviços de resgate serão atendidos na emergência do Hospital Regional.

O Hospital Regional de Alta Floresta atende a seis municípios da região, mais o Sul do Estado do Pará e realiza por mês, em média, 450 internações e 240 cirurgias.

A assessoria da prefeitura afirmou que, em princípio, o Posto de Saúde nos fundos da Praça Cívica será utilizado para atendimentos emergenciais até as 22 horas. no período noturno os pacientes deverão continuar encaminhando-se até o Hospital Regional.