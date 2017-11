Seduc divulga calendário de matrículas na rede pública de ensino

Kariny Santos

A Secretaria Estadual de Educação, Esporte e Lazer (Seduc) divulgou na última semana o calendário para matrículas e rematrículas da rede estadual de ensino, do ano letivo/2018. As matrículas serão feitas pela internet através do programa “matrícula web” e deverão ser confirmadas na unidade escolhida.

As matriculas foram divididas em três etapas, sendo as duas primeiras apenas para creches e escolas da capital Cuiabá, enquanto para as demais unidades do Estado nos dias 16, 17 e 18 de janeiro. Já a rematrícula, será realizada entre os dias 02 e 07 de dezembro/2017 mediante entrega da ficha de renovação, devidamente preenchida. Após o recebimento da ficha, a secretaria escolar realizará a confirmação no sistema SigEduca/GED/Sigescola, bem como a atualização do cadastro escolar.

Para acessar o “matrícula web” (link no site da Seduc MT), aqueles que não possuem cadastro deverão preencher o requerimento no sistema criando um login e senha de acesso. Este cadastro deverá ser feito entre os dias 05 de dezembro de 2017 e 19 de janeiro de 2018. A confirmação será realizada junto à unidade escolar, com data e horário de atendimento descrito na ficha de solicitação, sendo que, só será efetivada quando validada pela unidade escolar.

Para a matrícula será necessário a apresentação de vários documentos, cópia dos documentos pessoais dos pais ou responsáveis (RG e CPF); cópia dos documentos pessoais do aluno (RG e CPF); cópia da certidão de nascimento ou casamento do aluno; comprovante de endereço; histórico escolar; atestado de transferência para alunos que circulam entre escolas estaduais de MT; tipo do Grupo Sanguíneo e Fator RH do aluno.