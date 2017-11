Prefeitura de Paranaíta realiza homenagens para Servidores Públicos

Ray Silva – Assessoria

O Salão Paroquial ficou pequeno para os servidores e suas famílias que participaram de uma super noite festiva em comemoração ao Dia do Servidor Público, a festividade foi realizada na noite do dia 28 de Outubro, data que se comemorou o dia do servidor público e oportunizou as famílias também a participar da festa.

Muita interação entre os servidores e suas famílias, Jantar, Música ao vivo, brinquedos para as crianças, apresentações culturais, Prêmios e muitas atividades foram realizada para comemoração do Dia do Servidor Público 2017. O evento foi realizado pela Prefeitura de Paranaíta que pensou com carinho nos servidores e suas famílias com apoio da Câmara de Vereadores, o Comércio Local e regional foram parceiro na doação de prêmios para sorteios durante a noite.

Os servidores presentes na festa, escolheram o servidor e a servidora destaque 2017 através de votação e os ganhadores foram; Mário Martins, servidor da educação e Clary Brawers Konrad, servidora da administração.

Outro destaque ficou para os primeiros servidores nomeados em concursos público no ano de 1992 e que ainda estão em atividades, eles receberam do Prefeito Tony Rufatto uma placa de homenagem pelo trabalho e dedicação em servir o povo paranaitense.