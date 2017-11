Constituída diretoria do PR em Alta Floresta; objetivo é organizar o partido para as eleições de 2018

Foi constituída oficialmente a diretoria Executiva provisória do PR de Alta Floresta e traz como presidente o empresário e ex-candidato a prefeito, Edinho Paiva. A vice presidência é de Rodrigo Sversutti da Silva e a secretária de Leila Daiane da Silva. Na nova composição aparecem também Arlei De Carli e Marcelo Favetti. a iniciativa faz parte da reorganização do partido com vistas às eleições que acontecerão no ano de 2018, quando serão eleitos governador, um senador e deputados federais e estaduais. “Estamos na busca de espaço para fortalecer a política de Alta Floresta, fortalecer o PR e de uma maneira muito firme podermos contribuir do o Estado de Mato Grosso”, disse Edinho Paiva à nossa reportagem.

No último final de semana, Paiva esteve na cidade de Mirassol d’Oeste, sua cidade natal, onde seus familiares residem há mais de 50 anos. Um de seus tios, Edvaldo Paiva, é candidato na eleição suplementar, já que o ex-prefeito de Mirassol d’Oeste, Elias Mendes Leal Filho, foi cassado e teve os recursos negados no TRE que determinou eleições para o dia 19 de novembro. A eleição acontece também na cidade de Primavera do Leste, cujo prefeito Getúlio Viana, também teve seu mandado cassado.

Edvaldo Paiva foi vereador por três mandados, duas vezes foi vice prefeito, e é ex-prefeito, “ele é candidato a prefeito, a eleição é no dia 19/11 agora, tem tudo pra ser novamente o prefeito de Mirassol d’Oeste, e eu estive na cidade, eu e meu pai deputado Paiva, estamos apoiando e ajudando ele”, afirmou Edinho Paiva, que espera com a provável eleição de seu tio, obter apoio politico o que dará a possibilidade de ampliar seu arco de alianças, e assim confirmar o projeto político “rumo ao legislativo”. Paiva é pré-candidato a deputado estadual por Alta Floresta e mantém um trabalho de base bastante forte em ao menos três polos eleitorais, Alta Floresta, Sinop e no entorno de Mirassol d’Oeste.