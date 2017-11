Advogada do Procon dá orientações para Black Friday não virar “black fraude”

Da redação

No próximo dia 24 de novembro, acontecerá mais uma edição da “Black Friday” no Brasil. Durante 24 horas (entre 0h e 23h59), os consumidores poderão adquirir os mais variados produtos das grandes empresas físicas e virtuais de todo o país com descontos que vão até 90%. As liquidações da Black Friday já começaram em algumas das principais lojas online do Brasil. Além do comércio virtual, algumas lojas físicas já anteciparam a data para o que se tornou comum de se chamar “Black November”, quando as ofertas do Black Friday se estendem por todo este mês. Em Alta Floresta o Procon vai realizar fiscalizações e orientações durante os dias do festival, para que a Black Friday altaflorestense não se transforme em uma “black fraude”.

Conforme a assessora jurídica do Procon de Alta Floresta Érica Cristiane Iocca, em 2016 houve denúncias de ‘maquiagem’ de preços. “nós vamos atuar tanto no dia quanto na semana porque várias empresas já estão antecipando essa comemoração, então vamos fazer fiscalização nos comércios, tanto que no dia da Black Friday nós estaremos no comércio de Alta Floresta fiscalizando e tirando todas as dúvidas do consumidor que estiver fazendo as suas compras, a gente orienta a todos os consumidores que antes da data faça uma pesquisa bem avançada em cima de todos os produtos que tem interesse em comprar pra ver se realmente está existindo este desconto e se na época de setembro/outubro não houve uma alta para justificar a baixa dele em novembro”, alerta a assessora.

O consumidor também precisa verificar os procedimentos para reclamações, devolução de produtos e prazos de entrega. Além disso, o contrato deve ser disponibilizado antes da compra e o consumidor deve imprimir e/ou salvar a página do site com os dados.