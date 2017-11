Tem início última etapa de vacinação de febre aftosa em 2017

Teve inicio na última quarta-feira 01, a vacinação de animais com idade de 0 a 24 meses contra a aftosa no estado de Mato Grosso. Conforme as informações repassadas pela Unidade Regional do INDEA, polo de Alta Floresta 337.132 animais, entre bubalinos e bovinos deverão ser imunizados no município de Alta Floresta.

Deste total, 336.995 são bovinos e 177 bubalinos, o rebanho está espalhado em 1.901 propriedades rurais. A vacinação do rebanho poderá ser feita até o dia 30 de novembro em todas as regiões, com exceção do Pantanal, onde prazo é até 15 de dezembro.

Conforme o responsável pela unidade do Indea de Alta Floresta Anselmo Louse este é o primeiro ano da inversão do calendário de vacinação, com a imunização total do rebanho em maio e em novembro a etapa reduzida. Esta alteração atendeu a um pedido dos produtores para que a principal etapa fosse realizada no período de menor incidência de chuvas e desvinculada da chamada estação de monta, quando os animais são fertilizados.

“Nós estamos há mais de 20anos sem a doença no Estado e já estamos partindo para uma etapa final que é a retirada da vacina, no Estado do Mato Grosso previsto para daqui três anos e nós não podemos de maneira alguma abrir mão da vacinação de todo rebanho, nós estamos no Mato Grosso com índice de 98% de vacinação, então é importante ter a vacinação de todo rebanho para que possamos caminhar para ficar livre desta vacina”, destacou o veterinário.

A imunização do rebanho é obrigatória em todo o Estado e os produtores que não aplicarem a vacina serão multados e podem ter a emissão da Guia de Transporte de Animais (GTA) temporariamente suspensa, impedindo a comercialização dos animais. A expectativa é que até 2021 a vacinação seja suspensa no Estado.