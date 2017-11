Explosão de gás: Manutenção pode evitar tragédias

Da redação

Um acidente doméstico após uma explosão por causa do vazamento de gás de cozinha, na semana passada, trouxe dor a uma família altaflorestense, já que três pessoas morreram em decorrência de queimaduras de primeiro grau e preocupação para toda a suma sociedade, em relação aos cuidados com os botijões de gás. O Diário conversou com um integrante do Corpo de Bombeiros de Alta Floresta e com empresas de revenda de gás, sobre os cuidados para evitar acidentes. A principal dica é a atenção com os fogões e as mangueiras por onde passa o gás, suficiente para evitar tragédias.

Conforme o Sargento B.M Jesuilson Arruda, o incidente ocorreu devido a mangueira que conecta o botijão ao fogão estar rompida, deixando vazar praticamente todo o gás dentro da residência “ao chegar no local a gente percebeu que a mangueira do botijão tinha rompido, então foi informado pela Pâmela que ela acordou, não sentiu o cheiro e foi fumar um cigarro, aí foi a hora que aconteceu a explosão”, explicou o sargento que, mesmo que o botijão estivesse alocado do lado de fora da residência, que é o mais indicado para medidas de segurança, o acidente teria acontecido devido ao local que estava quebrada a mangueira, “essa situação é delicada, a gente sempre tem que estar verificando estes tipos de pequenos detalhes das mangueiras, para não acontecer esses incidentes, o certo é terminar de fazer o almoça/janta é fechar o registro, porque se ela tivesse nesse caso fechado o registro não teria acontecido o acidente”, ressaltou.

A nossa equipe procurou empresas que comercializam o produto aqui no município, mas os comerciantes preferiram não gravar entrevistas, porém destacaram os maiores erros cometidos pelos consumidores, “vamos nas residências fazer a instalação de botijões e nos deparamos com a maior falta de cuidado possível com as mangueiras, elas tem um prazo de validade e alguns consumidores tem mangueiras que estão sendo utilizadas há mais de dez anos, vemos mangueiras cobertas de gordura de fritura que corrói o material da mangueira, as pessoas não se importam em cuidar, limpar e nem trocar a mangueiras do fogão, muitas vezes nem em lavar a parte de trás do fogão e infelizmente essa falta de cuidado ocasiona acidentes como esse da última semana”, explicou um empresário que preferiu não ter o seu nome divulgado.