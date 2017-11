Dia de Finados atrai mais de 12 mil pessoas para homenagens em AF

O dia de Finados, 02 de novembro foi de grande movimento no Cemitério Municipal de Alta Floresta, Jardim da Saudade, onde milhares de pessoas de Alta Floresta e de cidades vizinhas passaram para homenagear os entes que já morreram. No Brasil esse dia é marcado por ser o Dia de Finados.

Assim como em anos anteriores, o período da manhã registrou o maior movimento de pessoas, pois além de prestaram homenagens, o público também participou da Missa Campal realizada as 8h00min pela Igreja Católica dentro do Cemitério, onde o pé da cruz foi o ponto com a maior concentração de pessoas, o local serve para que as pessoas façam homenagens àqueles que já morreram e foram sepultados em outras cidades.

Estima-se que mais de 12 mil pessoas passaram pelo cemitério neste dia de Finados.

A venda de água, flores e velas foi organizada como de praxe do lado de fora do Cemitério Jardim da Saudade, facilitando o acesso das pessoas que não levaram o material e tem que comprar de ultima hora. Barracas com flores, coroas e outros objetos foram montadas às margens da Perimetral Rogério Silva, próximo da entrada do cemitério.