Servidores da Saúde decidem fazer movimentos por salários em dia

Kariny Santos

A relação do Executivo Municipal com os servidores públicos não é das melhores, após passar por negociações com os profissionais da educação, agora é a vez dos profissionais da saúde. A categoria se reuniu em assembleia geral final da tarde de segunda-feira (30), na sede do SISPUMAF – Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Alta Floresta e tomou algumas decisões que serão colocadas em prática a partir do mês de novembro. Caso a prefeitura continue a adotar o pagamento escalonado de servidores, em assembleia, ficou decidido como primeiro ato que no dia 07 de novembro das 09h00 às 11h00, todos servidores da saúde irão parar e se deslocarão para a Câmara Municipal, com o intuito de buscar auxílio dos vereadores. À tarde todos trabalharão normalmente. Conforme o secretario de Saúde Adonis Sampaio, o pagamento deve ser efetivado até o décimo dia do mês de novembro.

“Hoje os salários dos servidores estão em dia, a Secretaria de Saúde procura fazer o pagamento até antes do dia 10, mas é uma situação que depende da arrecadação, hoje nós temos uma queda de arrecadação tanto do governo estadual quanto federal e também a queda de arrecadação do município, mas o comprometimento da secretaria de saúde é que a gente consiga fazer o pagamento no máximo até o décimo dia do mês”, destacou Sampaio.

Segundo o presidente do Sispumaf, Rogério Francisco da Silva, caso o pagamento não saia até o dia 10 de novembro, 70% de todas as unidades pararão por um dia em 14 de novembro e novamente deverão encaminhar-se à Câmara e Prefeitura, a decisão tomada em assembleia já foi comunicada a Prefeitura e a Secretaria de Saúde.