Secretários municipais receberam moção de aplausos dos Vereadores

Os Secretários Municipais de Apiacás receberam nesta segunda-feira (30) uma “Moção de Aplauso” por intermédio da Câmara Municipal de Vereadores pelos relevantes serviços prestados à população apiacaense.

Para o prefeito municipal, Adalto Zago, essa moção de aplausos entregue para cada secretário é uma forma das pessoas reconhecerem o trabalho de sua equipe. ” É com muita alegria que venho aqui parabenizar todos os meus secretários, que receberam a moção de aplausos pelo ótimo trabalho prestado em nosso município, uma indicação unânime feita pelos vereadores. Para mim é uma honra ver que a minha equipe vem sendo reconhecida pelo seu trabalho. Isto é inédito, e demonstra o empenho, responsabilidade e carinho pela população que todos os secretários e demais servidores tem ao longo destes quase 5 anos. Quero também parabenizar os nossos polícias militares que também receberam moção de aplausos, esses profissionais merecem ser reconhecidos, pois arriscam suas vidas para cuidar das nossas”. Diz o prefeito.

De acordo com João Bosco, vice-prefeito e secretário de agricultura, ter o reconhecimento dos vereadores é muito gratificante. “Hoje quero agradecer aos nobres vereadores por reconhecer o trabalho que cada secretário vem desenvolvendo com sua equipe em prol do município, sabemos que não é fácil ser prefeito, vereador e secretário mais estamos nos empenhando ao máximo para fazer o melhor. Por isso deixo aqui meus parabéns a todos os secretários municipais”. Ressalta o secretário de agricultura.

Já a primeira-dama e secretária de assistência social, Solange Zago, diz estar muito feliz por ver que cada secretário vem sendo reconhecido junto com a sua equipe. ” Nós secretários sabemos que sozinhos não conseguimos realizar nada, mais em conjunto com as nossas equipes vamos cada vez mais longe. Por isso hoje agradeço de coração toda minha equipe da secretaria de assistência social, pois se hoje estou tendo reconhecimento do meu trabalho é graças a cada um que junto comigo presta serviço de qualidade a população”. Afirma a secretária.

Assessoria de imprensa: Driely Melo