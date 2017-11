Gestão do trânsito de Paranaíta passa a ser de responsabilidade de município

O município de Paranaíta foi integrado ao Sistema Nacional de Trânsito (SNT). A integração permite que o município seja o gestor das questões locais no que se refere a engenharia, fiscalização, operação e educação no trânsito.

O presidente do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT), Arnon Osny, diz que a integração promove a melhoria do trânsito da cidade. “Com a municipalização será possível a discussão e a administração desses assuntos entre governantes e cidadãos que vivem mais proximamente esses problemas”, disse.

A municipalização sinaliza para a melhoria da qualidade de vida nas cidades bem como a circulação nas vias reduzindo os acidentes.

O prefeito de Paranaíta, Antonio Domingo Rufatto, enfatiza que a municipalização foi um ganho para o município e a gestão local permitirá melhorias na sinalização e em toda a questão que se refere ao trânsito. “Vamos também fazer a construção da Ciretran com uma pista de testes conforme os padrões exigidos por lei e também a cidade mirim que será muito importante para a educação das crianças”, explica.

O município poderá estabelecer convênios junto a órgãos integrantes do SNT como Detran, Sinfra, Polícia Militar, dentre outros, para executar a gestão plena do trânsito local, conforme o artigo 25 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal nº 9.503/1997).

A Portaria nº 227/2017 de integração foi publicada pelo Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), no Diário Oficial da União no dia 24 de outubro.