Morrem mais duas vítimas da explosão do botijão de gás

Subiu para três o número de mortos no acidente doméstico que causou a explosão de um botijão de gás na manhã de terça-feira, 31 de outubro. Quatro pessoas, sendo três da mesma família, sofreram queimaduras graves. Pamela Tais Dos Santos, 21 anos morreu no dia da tragédia. Ela teve 100% do corpo queimado pela explosão. Seu companheiro, Joelson Jantsch, 33 anos, faleceu na quarta-feira às 9:00h e a criança, Pablo Henrique dos Santos, de 2 anos e 10 meses morreu no início da tarde. Joelson havia sido encaminhado à Lucas do Rio Verde e o pequeno Pablo era atendido no Hospital Regional Albert Sabin. O estado e saúde da quarta vítima, um menor que morava na kitnet vizinha, não foi informado, mas a exposição dele à explosão foi menor do que as três vítimas fatais.

O acidente com um botijão de gás foi registrado na manhã da última terça-feira (31) em Alta Floresta, quatro pessoas sofreram queimaduras graves e foram socorridas ao Pronto Socorro do Hospital Regional Albert Sabin.

A família tinha se mudado recentemente para a kitnet na Rua Cambará, bairro Jardim das Oliveiras, onde aconteceu o acidente; a explosão ocorreu depois que a mulher de 21 anos acendeu um isqueiro na cozinha onde havia um vazamento de gás, provavelmente o casal não teria percebido que a mangueira estava solta. Com a explosão ouvida por vizinhos, o Corpo de Bombeiros foi acionado, o bebê de 2 anos foi socorrido por familiares e levado ao pronto socorro antes mesmo da chegada da guarnição.

Conforme a direção técnica da unidade hospitalar, o casal teve 100% do corpo queimado, além de ter as vias aéreas comprometidas, já a criança teve 80% do corpo atingido. Não há informações sobre o estado de saúde da adolescente.

Pamela Tais foi velada e sepultada em Alta Floresta, seu filho também será velado e sepultado no município, o corpo do esposo foi levado para o município de Guarantã do Norte onde residem seus familiares.