IFMT de Alta Floresta abre inscrições para apresentações artísticas no Circuito de Arte e Cultura

De 21 à 23 de novembro de 2017 será realizado o 1º Circuito de Arte e Cultura do IFMT – Campus Alta Floresta, que tem como objetivo principal abrir espaço para ampliação das práticas e ações artísticas e culturais na comunidade interna e externa do IFMT – Campus Alta Floresta, socializando em primeiro momento, produções artísticas realizadas nesta instituição, contemplando as seguintes linguagens: Artes Cênicas, Audiovisual, Artes Visuais, Dança, Música e Literatura. Poderão inscrever-se enquanto participantes gerais das oficinas e apresentações, alunos da educação básica e superior do IFMT – Campus Alta Floresta e demais apreciadores da arte, respeitando as descrições prescritas em cada orientação das oficinas que se encontram no regulamento do evento.

O período de inscrições para participação no evento com apresentações artísticas teve início ontem, dia 31 de outubro e será finalizado no dia 10 de novembro. As inscrições serão realizadas apenas via internet, neste link: goo.gl/1Uy86R Já o período de inscrições para participação do evento em oficinas de produção artística terá início às 08h00min do dia 10 de novembro e será finalizado às 23h59min do dia 17 de novembro em link a ser divulgado na data informada.

As inscrições para oficinas também serão realizadas apenas via internet. O 1º Circuito de Arte e Cultura do IFMT – Campus Alta Floresta é promovido pela Coordenação de Pesquisa e Extensão com financiamentos da Pró-Reitoria de Extensão do IFMT, através do Edital n° 70/2017 da PROEX/IFMT, edital de chamada para apoio aos Circuitos de Arte e Cultura dos Campi. Para mais informações, leia o regulamento completo. (Nativa News).