SAFRA NOVA – Academia Nocaute conquista ouro e título estadual no kickboxing

No último final de semana, sábado (28), dois atletas da Academia Nocaute estiveram participando do 9º Campeonato Estadual Sub/17 de Kickboxing em Nova Mutum. O evento foi realizado no Ginásio Municipal de Esportes Lauro Ummich e reuniu mais de 80 atletas de 12 municípios, dentre esses, duas novas promessas de Alta Floresta. Acompanhados pelo técnico Nivaldo Shaolin, os atletas Rafael dos Santos Campelo (18 anos) e Luis Felipe Alves dos Santos (15 anos) obtiveram ótimos resultados, até mesmo por se tratar da primeira competição oficial dos mesmos. Rafael foi campeão estadual no estilo K1e ficou com a medalha de ouro. Já Luís Felipe, foi bem na competição, mas não conseguiu se classificar para as finais.

De acordo com Shaolin, os atletas são a nova safra do kickboxing altaflorestense e irão dar bons frutos num futuro próximo.

Ele aproveitou o espaço para agradecer o apoio da Prefeitura Municipal de Alta Floresta, através da Secretaria de Esportes, e das empresas Hospital Geral, Agromotor, DK Escala, Posto Pioneiro, Kinfuku, Cezinha da Ecom, Retibrás e Bidi Borracharia.