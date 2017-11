Motoristas se mobilizam na tentativa de salvar macaco atropelado na 208

Motoristas que transitavam pela rodovia MT-208, em Alta Floresta, se mobilizaram na tentativa de salvar um macaco atropelado na tarde de sexta-feira, 27. O animal silvestre foi encontrado às margens da estrada, nas proximidades do Quartel da Polícia Militar (PM), e encaminhado à uma Clínica Veterinária São Francisco, na cidade.

De acordo com o médico veterinário André Brochini, infelizmente o bicho já deu entrada na unidade com insuficiência respiratória, não resistindo aos ferimentos e falecendo no local. Na ocasião, como ninguém pôde levá-lo ao atendimento, o profissional chegou a disponibilizar uma equipe para realizar o resgate. A suspeita é de que o macaco tenha sido atropelado.

Conhecido pelo serviço prestado aos animais abandonado na região, André conta que, devido a proximidade entre a cidade e a mata, não é raro o registro deste tipo de situação. “Não raro nos depararmos com animais mortos dessa forma, e não é só na rodovia. Já atendi outros casos assim e dentro da cidade também acontece. Recentemente encontramos um tatu e uma serpente que morreram na rua. É uma pena.”

Aparentando pertencer a espécie Bugio, o macaco agora será embalsamado e levado para o campus da Universidade Estadual de Mato Grosso (UNEMAT) de Alta Floresta. “Não sou especialista em silvestres, mas tudo indica que é um Bugiu.Uma amiga bióloga, que dá aula na Universidade, entrou em contato e pediu para embalsamar e levar pra lá. Por enquanto ele está congelado na clínica”, conta André.