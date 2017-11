GREVE: Ciretran de Alta Floresta mantem atendimentos parciais

A greve dos servidores do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) de Mato Grosso ainda não tem previsão de chegar ao fim. A greve foi deflagrada no dia 11 de setembro, em Alta Floresta a chefe da 20ª Ciretran mantem atendimentos parciais.

Conforme explicou a chefe da unidade, Diana Sais Machado, os atendimentos básicos ao púbico estão sendo realizados nas segundas, quartas e sextas, no horário das 12h às 16 horas, diariamente 100 pessoas estão sendo atendidas. A chefe reforça que apenas entre e impressão de documentos estão sendo realizados, dúvidas sobre procedimentos a serem tomados também são esclarecidos, no entanto ela não tem acesso a todo o sistema para abertura de processos, como transferência veicular por exemplo. “O que está dentro do meu limite eu estou fazendo”, apontou Machado ao site Nativa News.

Na última semana uma servidora da 20ª Ciretran havia voltado aos atendimentos, no entanto, após cerca de cinco dias trabalhados, optou por voltar ao movimento grevista. Em todo o estado são 72 unidades, divididos em 62 Ciretrans, 9 Agências Vip e a Sede. O movimento dos servidores, conforme informou o Sindicato da classe aguarda respostas do Governo, que confirmou estar elaborando uma proposta para apresentar. (Nativa News).