Colégio Militar está aprovado na Seduc; implantação pode ser em 2018

O Tenente coronel Ramon, comandante Regional do Corpo de Bombeiros em Alta Floresta, afirmou à reportagem do Jornal O Diário, em entrevista exclusiva, que a implantação do Colégio Militar Dom Pedro Segundo, só depende dos esforços da prefeitura municipal através da Secretaria de Educação e a partir do envolvimento da vice prefeita Marineia Munhoz, que vem defendendo a implantação juntamente com o comandante do CB. “O comandante Geral do Corpo de Bombeiros teve reunião com a Seduc e já firmou este convênio, pelo início seria só Alta Floresta, hoje já tem estudos para Sinop, Tangará e Cáceres, então na parte entre Corpo de Bombeiros e Seduc está selada, falta agora a gente entrar com a ação da prefeitura Municipal de Alta Floresta pra também estar fomentando a vinda desta equipe que vem fazer a vistoria e decidir qual vai ser o melhor colégio para este tipo de estrutura”, explicou Te Cel Ramon.

Segundo o militar, as conversações com a vice prefeita e com a secretária de educação, já estão bem avançadas e para que já funcione em 2018, o ideal é a transformação de uma escola municipal, no Colégio Dom Pedro Segundo. “A priori, pra quem quer realmente começar no ano de 2018 seria você transformar uma escola que já está em andamento, precisando só de adequações, seria o mais rápido possível se a gente tem a vontade de montar para o ano de 2018”, explicou.

Já há experiências em relação ao Colégio Militar Dom Pedro Segundo, em estados como Goiás, Ceará, Pará e, segundo Te Cel Ramo, com bons resultados, “a gente pretende abraçar aqueles adolescentes, no início de carreira e entregar ele ou pra uma faculdade, ou para uma outra escola militar com a parte de civismo e militarismo dentro da sala de aula, comportamento, limpeza da sala de aula, apresentação para os professores, são ideias que a gente está trazendo num ritmo de colégio miliar”, afirmou.