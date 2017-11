Prefeito de Paranaíta defende concessão e diz que vidas serão preservadas

O prefeito Tony Rufatto (PSDB) de Paranaíta, defendeu o modelo de concessão apresentado pelo Governo do Estado na manhã desta quinta-feira, 26 em Alta Floresta. Segundo Rufatto, apesar de respeitar pensamentos diferentes, quando as estradas estiverem em condições ideais de trafegabilidade, o cidadão irá ganhar em segurança. “Eu tenho andado bastante e tenho visto a dificuldade das pessoas e a minha também, estradas esburacadas, cheias de problemas, então, nada melhor que poderia ter acontecido para nossa região, do que está acontecendo aí”, afirmou o prefeito Tony Rufatto.

A qualidade de vida e a segurança que serão conquistadas a partir da privatização da rodovia, foram motivos que deram a confiança ao prefeito de Paranaíta. Segundo Tony, os representantes políticos, sejam prefeitos ou o próprio governo esbaram sempre no processo burocrático para conseguir realizar uma adequada recuperação da malha viária, ao repassar a responsabilidade à iniciativa privada, a tendência é que as soluções surjam com mais agilidade. “Aquelas pessoas que são contra, não sabem o que está falando, porque os benefícios que trazem para nossa região, a segurança para os usuários, para nossas famílias, nossos filhos, são muitos, quanto vale uma vida?”, perguntou.